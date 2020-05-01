Формула E: Этапы в Нью-Йорке и в Лондоне отменены

Сегодня было принято решение об отмене двух последних этапов, формально остававшихся в календаре Формулы 1 – гонок в Нью-Йорке и Лондоне.

Официально заявление об этом ещё не опубликовано, но 1 мая всем обладателям билетов были разосланы сообщения о том, что эти этапы не состоятся.

Гонка в Нью-Йорке была запланирована на 11 июля, но её проведение невозможно в том числе и потому, что портовый район Ред-Хук в настоящее время задействован городскими властями в операциях по борьбе с коронавирусом.

Территория вокруг лондонского выставочного центра ExCel Arena, где в этом году должна была пройти трасса сдвоенного финального этапа Формулы E, запланированного на 25 и 26 июля, отменена по аналогичным причинам. Комплекс ExCel Arena перепрофилирован под один из медицинских центров Национальной службы здравоохранения и в ближайшие месяцы будет выполнять эту функцию.

В обращении к обладателям билетов на эти этапы говорится: «В условиях нынешнего кризиса Формула E и FIA безоговорочно поддерживают идею перепрофилирования имеющихся площадей. Однако в этих обстоятельствах, а также учитывая то, что для проведения наших гонок на высоком уровне требуется время на подготовку, Формула E и FIA приняли решение отменить этап в Лондоне.

Мы оцениваем возможность проведения гонки в Великобритании в более поздние сроки, однако не исключено, что она может пройти без зрителей».