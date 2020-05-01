Гран При Венгрии пройдёт без зрителей

Накануне руководитель Хунгароринга Жолт Дьюлаи говорил, что в данный момент нет препятствий для проведения Гран При Венгрии в запланированные сроки 31 июля – 2 августа. Однако не было ясности, пустят ли болельщиков на трибуны, но сегодня и на этот вопрос был получен ответ.

Правительство Венгрии выпустило постановление, согласно которому в стране до 15 августа запрещено проведение мероприятий с участием более 500 человек. Таким образом, гонка в Венгрии, если не будет перенесена на более поздний срок, пройдёт при пустых трибунах.

При этом без зрителей может пройти и Гран При Японии. Сегодня стало известно, что организаторы гонки в Сузуке приостановили продажу билетов. Это может быть косвенным свидетельством того, что и японский этап чемпионата, намеченный на начало октября, планируется провести при пустых трибунах.