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Автоспорт

Гран При Венгрии пройдёт без зрителей

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Накануне руководитель Хунгароринга Жолт Дьюлаи говорил, что в данный момент нет препятствий для проведения Гран При Венгрии в запланированные сроки 31 июля – 2 августа. Однако не было ясности, пустят ли болельщиков на трибуны, но сегодня и на этот вопрос был получен ответ.

Правительство Венгрии выпустило постановление, согласно которому в стране до 15 августа запрещено проведение мероприятий с участием более 500 человек. Таким образом, гонка в Венгрии, если не будет перенесена на более поздний срок, пройдёт при пустых трибунах.

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При этом без зрителей может пройти и Гран При Японии. Сегодня стало известно, что организаторы гонки в Сузуке приостановили продажу билетов. Это может быть косвенным свидетельством того, что и японский этап чемпионата, намеченный на начало октября, планируется провести при пустых трибунах.

Источник:www.f1news.ru
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