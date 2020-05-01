Льюис Хэмилтон признался в любви к архитектуре Парижа

Льюис Хэмилтон стал гостем программы американского певца, актёра и телеведущего Джо Джонаса, которая выходит на музыкальном канале MTV, а теперь её можно увидеть и благодаря стриминговому сервису Quibi.

Программа носит географическую направленность, и её очередной выпуск был посвящён столице Франции.

«Если честно, у меня нет времени на то, чтобы по-настоящему посмотреть прекрасные города, – рассказал Льюис, сидя вместе с Джонасом в одном из уличных парижских кафе. – Наверное, больше всего я изучаю тот или иной город во время пробежек.

Но мне кажется, что Париж отличается от всех своей великой архитектурой. А Лувр, по-моему, просто невероятное место!

Но при этом именно в Париже я попадал в самые жутки пробки! Такое впечатление, что в этом городе все словно участвуют в гонках. Иногда просто приходилось выходить из машины и дальше идти пешком».

Кто-то из болельщиков обратил внимание на то, что чемпион мира и телеведущий сидят слишком близко друг к другу: «А как насчёт социальной дистанции???»

Надо отметить, что программа снималась ещё зимой, до того как начались все эти неприятности, связанные с коронавирусом. Но её премьера состоялась недавно, поэтому Льюис рассказал об этом на своей странице в Instagram только сегодня.