NASCAR: Сезон возобновится 17 мая

Неделю назад мы писали о том, что американская кузовная серия NASCAR может первой возобновить гонки уже в мае, и теперь это подтверждено официально.

В заявлении, распространённом пресс-службой серии накануне, говорится о том, что сезон продолжится 17 мая – пятый этап чемпионата пройдёт на классическом овальном автодроме в Дарлингтоне, штат Южная Карлолина. Причём за 11 дней предполагается провести семь гонок на этой трассе, а также на автодроме в Шарлотте, расположенном в том же штате, и все они пройдут без зрителей.

«NASCAR и команды серии стремятся возобновить гонки, понимая всю меру своей ответственности, с этим связанной, – заявил Стив О’Доннелл, исполнительный вице-президент NASCAR. – Возвращение пройдёт в атмосфере, в которой будет обеспечена безопасность участников серии, официальных лиц и всего местного населения».

Отдельно подчёркивается, что будут приняты дополнительные меры безопасности, включая проверку состояния здоровья всех, кто допущен на автодром и кто его покидает, вводятся строгие ограничение на численность персонала команд, будет контролироваться соблюдение социальной дистанции и введено использование необходимых медицинских средств защиты.

Также будет изменена программа всех семи майских этапов: отмены все тренировки, а также квалификации, кроме одного случая: перед 600-мильной гонкой в Шарлотте, запланированной на 24 мая, квалификацию всё-таки проведут.

О дальнейших изменениях календаря сезона будет объявлено позже.