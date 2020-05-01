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Автоспорт

Росс Браун: Австрия подходит для начала сезона

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Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко неоднократно говорил, что первые гонки сезона пройдут в Австрии – 5 и 12 июля, однако официальные лица, Чейз Кэри и Жан Тодт, в своих заявлениях упоминали только первую из этих двух дат.

Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун подтвердил, что в руководстве чемпионата планируют проведение двух гонок на одной трассе, и объяснил, почему австрийский Шпильберг подходит для начала сезона.

Росс Браун: «Мы всерьёз размышляем о проведении двух гонок на одной трассе, потому что одна из проблем состоит в том, чтобы протестировать всех участников и убедиться в их здоровье до того, как открыть им доступ в паддок и к гоночному оборудованию. Когда мы это сделаем, нам бы хотелось сохранить эту безопасную эпидемиологическую обстановку на следующую гонку.

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Кроме того, довольно сложно найти место проведения первых гонок, где мы сможем всё контролировать и обеспечить безопасность участников. Австрия очень хорошо подходит для выполнения этих условий. Около автодрома есть небольшой аэропорт, который можно использовать для приёма чартерных рейсов с участниками. И трасса расположена не слишком близко к крупным городам.

Вокруг автодрома развитая инфраструктура. Команды не привезут моторхоумы, но у трассы есть собственные возможности для обеспечения кейтеринга. В таких условиях можно работать, и после первой гонки мы планируем провести ещё одну на следующей неделе.

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Проведение гонок Формулы 1 в таких условиях в новинку для всех нас. Мы работаем над выполнением всех требований, чтобы обеспечить безопасность гонщиков, инженеров и всех технических специалистов, обеспечивающих проведение этапа.

К сожалению, сейчас гонки возможны только без болельщиков на трибунах. Очень жаль, но мы всё равно можем организовать для них гонку, чтобы зрители посмотрели её по телевизору.

Нам важно попытаться начать сезон, и на это есть много причин. Одна из них – порадовать болельщиков, которых огорчила задержка начала чемпионата. Нас ждёт захватывающая борьба, но очень важно начать сезон».

Источник:www.f1news.ru
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