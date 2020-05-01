Росс Браун: Австрия подходит для начала сезона

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко неоднократно говорил, что первые гонки сезона пройдут в Австрии – 5 и 12 июля, однако официальные лица, Чейз Кэри и Жан Тодт, в своих заявлениях упоминали только первую из этих двух дат.

Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун подтвердил, что в руководстве чемпионата планируют проведение двух гонок на одной трассе, и объяснил, почему австрийский Шпильберг подходит для начала сезона.

Росс Браун: «Мы всерьёз размышляем о проведении двух гонок на одной трассе, потому что одна из проблем состоит в том, чтобы протестировать всех участников и убедиться в их здоровье до того, как открыть им доступ в паддок и к гоночному оборудованию. Когда мы это сделаем, нам бы хотелось сохранить эту безопасную эпидемиологическую обстановку на следующую гонку.

Кроме того, довольно сложно найти место проведения первых гонок, где мы сможем всё контролировать и обеспечить безопасность участников. Австрия очень хорошо подходит для выполнения этих условий. Около автодрома есть небольшой аэропорт, который можно использовать для приёма чартерных рейсов с участниками. И трасса расположена не слишком близко к крупным городам.

Вокруг автодрома развитая инфраструктура. Команды не привезут моторхоумы, но у трассы есть собственные возможности для обеспечения кейтеринга. В таких условиях можно работать, и после первой гонки мы планируем провести ещё одну на следующей неделе.

Проведение гонок Формулы 1 в таких условиях в новинку для всех нас. Мы работаем над выполнением всех требований, чтобы обеспечить безопасность гонщиков, инженеров и всех технических специалистов, обеспечивающих проведение этапа.

К сожалению, сейчас гонки возможны только без болельщиков на трибунах. Очень жаль, но мы всё равно можем организовать для них гонку, чтобы зрители посмотрели её по телевизору.

Нам важно попытаться начать сезон, и на это есть много причин. Одна из них – порадовать болельщиков, которых огорчила задержка начала чемпионата. Нас ждёт захватывающая борьба, но очень важно начать сезон».