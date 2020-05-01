Тодт: Цель – возобновить чемпионаты как можно скорее

Президент FIA Жан Тодт в своём обращении к национальным автоклубам затронул несколько актуальных тем, в частности, подтвердив, что в федерации стремятся как можно скорее возобновить все автоспортивные чемпионаты, но с поправкой на особые обстоятельства, связанные с пандемией.

Жан Тодт: «Если говорить о наших чемпионатах, то цель в том, чтобы возобновить их, как только это станет возможным, при этом заботясь о безопасности людей, участвующих в их организации, и действуя в соответствии с инструкциями компетентных органов.

Надеемся, что в Формуле 1 сезон получится возобновить летом, и первым этапом станет Гран При Австрии, он пройдёт с 3 по 5 июля. В дальнейшем мы сможем использовать полученные знания и опыт, чтобы проводить автоспортивные соревнования в условиях ограничений, связанных с пандемией Covid-19, и с вашей помощью начать все чемпионаты как можно скорее.

Параллельно в рамках наших регулярных совещаний продолжатся дискуссии с промоутерами и автопроизводителями по всем вопросам, касающимся финансовой ситуации…

Разумеется, FIA тоже страдает от последствий пандемии, но работает над различными экономическими сценариями, чтобы лучше оценить эти последствия, а также изучить, как их лучше всего преодолеть».

Также Тодт заявил, что в федерации готовятся открыть оба своих офиса, в Париже и Женеве, 11 мая.