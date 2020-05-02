FIA предупреждает организаторов гоночных чемпионатов

Международная автомобильная федерация предупредила организаторов различных чемпионатов, что не допустит междоусобных войн за приоритетные даты проведения гонок, когда обстановка в глобальном масштабе начнёт нормализоваться.

Поскольку сейчас из-за пандемии Формула 1, чемпионаты мира по ралли, гонкам на выносливость, а также все остальные серии разного уровня «стоят на паузе», то уже через два-три месяца будет сложно избежать ситуации, когда уик-эндов до конца года останется явно меньше, чем соревнований, которые надо будет по возможности провести. Разумеется, начнётся и острая конкуренция за телеэфир.

«Для нас крайне важно выстроить приоритеты при проведении соревнований, – считает Грэм Стоукер, вице-президент FIA. – Будет непродуктивным, если мы ввяжемся в междоусобные войны. Не стоит участвовать в спорах вокруг того, кому какая дата достанется, и какие изначальные договорённости могут считаться приоритетными – такой подход не сработает.

Наш приоритет в том, чтобы гонки возобновились, и если это означает, что придётся проводить своего рода «супер-уик-энды», когда одновременно будет проходить сразу несколько событий – при условии согласованного и гибкого подхода, то почему бы и нет?

Автоспорту нужно собраться, надо проявлять гибкость и нестандартно мыслить, чтобы всё вернулось в нормальную колею, и тогда интерес публики гарантирован. Своими действиями мы должны демонстрировать, что наш спорт остаётся важным явлением и сохраняет позитивное влияние».