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Гасли предлагает болельщикам придумать дизайн шлема

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Пьер Гасли организовал конкурс для болельщиков. Гонщик AlphaTauri предлагает придумать дизайн гоночного шлема, в котором он выступит на первом этапе сезона 2020 года. Свои варианты можно присылать Пьеру в социальных сетях до 10 мая.

«Думаю, вы можете придумать дизайн моего шлема для первой гонки сезона, – написал Пьер. – Я чувствую, что хочу что-то новое, поэтому буду рад вашим идеям – присылайте свои варианты дизайна. Опубликуйте пост, упомянув в нём меня, и поставьте тег #GAS10. Я выберу дизайн 10 мая, а шлем будет покрашен к первой гонке».

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Скачать шаблоны шлема можно на официальном сайте гонщика.

Источник:www.f1news.ru
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