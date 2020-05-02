Гасли предлагает болельщикам придумать дизайн шлема

Пьер Гасли организовал конкурс для болельщиков. Гонщик AlphaTauri предлагает придумать дизайн гоночного шлема, в котором он выступит на первом этапе сезона 2020 года. Свои варианты можно присылать Пьеру в социальных сетях до 10 мая.

«Думаю, вы можете придумать дизайн моего шлема для первой гонки сезона, – написал Пьер. – Я чувствую, что хочу что-то новое, поэтому буду рад вашим идеям – присылайте свои варианты дизайна. Опубликуйте пост, упомянув в нём меня, и поставьте тег #GAS10. Я выберу дизайн 10 мая, а шлем будет покрашен к первой гонке».

Скачать шаблоны шлема можно на официальном сайте гонщика.