Хэмилтон: Каждый год я меняю технику пилотирования

Льюис Хэмилтон близок к повторению рекорда Михаэля Шумахера по числу титулов, однако, по словам шестикратного чемпиона мира, он до сих пор каждый сезон корректирует технику пилотирования в стремлении выступать ещё лучше.

«Всегда можно стать лучше. В прошлом году мы выиграли не все гонки, были области, в которых мы не смогли продвинуться вперёд, а чтобы побеждать, нужно учитывать множество факторов, – рассказал Хэмилтон в интервью Sky Sports. – Всегда есть области, в которых мы можем что-то улучшить.

Я гонщик – как мне действовать, чтобы улучшить взаимопонимание с командой, механиками и всеми, кто работает на базе? И каким образом я могу повысить собственные результаты?

Каждый год я вношу какие-то коррективы в технику пилотирования. Она развивается даже по ходу конкретного сезона. Например, в этом году мы используем такие же шины, как в 2019-м, но в прошлом сезоне у нас весь год были сложности с резиной, так что есть кое-какие нюансы, которые я всё-таки собираюсь изменить. Кроме того, сейчас у нас другая машина.

Это тоже часть моей работы, я должен уметь приспосабливаться. Не знаю, как себя покажет новая машина, но надеюсь, что она будет отличной».

Контракт Хэмилтона с Mercedes истекает в конце года, однако он не спешит его продлевать: «Мы ещё не приступали к переговорам. Между мной и Тото Вольффом установилось взаимное доверие. Мы выяснили, какие перед нами стоят цели, к чему каждый из нас стремится. Я не чувствую необходимость торопиться.

Период, в который я вступаю, теоретически может стать заключительным в моей спортивной карьере, и, конечно, хочется выйти на максимально высокие финансовые параметры, но меня больше волнуют результаты».