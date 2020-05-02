Проведение гонок в условиях пандемии дорого обойдётся

Планы Формулы 1 подвергать каждого, кто допущен на автодром, тесту на коронавирус, потребуют огромных денег, ведь даже если проводить гонки без зрителей, проверять придётся более 1000 человек.

Организаторы чемпионата надеются, что сезон может стартовать в Австрии в начале июля, рассчитывая провести до 18-ти гонок, при этом предполагается, что на Red Bull Ring, а затем и в Сильверстоуне пройдут сдвоенные этапы, разделённые недельными интервалами.

Но даже если свести к возможному минимуму численность персонала команд, в общей сложности это всё равно потребует присутствия на автодромах сотен людей. Но допущены к работе они могут быть при одном условии: тест на коронавирус должен быть отрицательным. Проводить тестирование придётся частным образом, обращаясь к услугам платной медицины.

«В Формуле 1 говорят о введении своего рода режима тестирования, если они собираются проводить этапы чемпионата в разных регионах мира. Похоже, что это станет необходимостью, но всё не так просто и не дёшево, – заявил Стюарт Прингл, управляющий директор автодрома в Сильверстоуне. – В Формуле 1 полагают, что здоровье каждого, кто появляется в паддоке, должно быть подтверждено отрицательным тестом».

Такое требование выдвигают правительства стран, где в обозримом будущем планируется проведение гонок, в частности, в Австрии этот режим уже действует, причём тесты должны быть проведены не раньше, чем за четыре дня до пересечения границы.

Ожидается, что каждая из команд отправит на гонку бригаду примерно из 80 человек, т.е. общая численность персонала достигнет 800. Ещё 200 человек – это телевизионщики, сотрудники аппарата Формулы 1 и все те, кто занимается логистикой.

Стюарт Прингл также говорил о невозможности проведения гонки в Сильверстоуне в противоположном направлении, поскольку пустить движение против часовой стрелки по трассе не позволят особенности конфигурации зон вылета.

«Однозначно, это не будет соответствовать принятым стандартам безопасности, – категорично заявил он. – Для этого придётся либо смягчить эти стандарты, что вряд ли возможно, либо нам придётся произвести огромный объём работ, а это в нынешних обстоятельствах было бы нецелесообразно».