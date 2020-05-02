Сафнауэр: Не знаю, как мы выберемся из этой ситуации

Когда было объявлено о том, что Racing Point с 2021 года станет заводской командой Aston Martin, последствия пандемии ещё не были настолько драматическими и масштабными, но дальнейшие события внесли свои коррективы во все планы.

А планов у команды действительно много, ведь предстояло заниматься проектом новой базы в Сильверстоуне, провести реструктуризацию всех подразделений, и всё это требовало и требует очень больших усилий. Но в сложившихся обстоятельствах проводить эти работы невозможно, хотя это не значит, что вся активность команды заморожена.

«Сейчас наступила некоторая пауза, поскольку все работают удалённо, находясь дома, и некоторыми вещами, которые мы планировали, заниматься невозможно, – рассказал Отмар Сафнауэр, руководитель Racing Point, в интервью Racer. – Просто потому, что сейчас никто не начинает строительные проекты.

В стране всё остановлено, всё это сказывается на наших планах, но какие-то совещания у нас по-прежнему проходят, так что теперь это лишь вопрос времени, когда мы снова приступим к работе».

Решение о сооружении новой базы принималось ещё до того, как было объявлено о планах, связанных с Aston Martin, и работы нулевого цикла на территории в 15 тысяч квадратных метров должны были начаться в первом квартале 2020 года, чтобы завершить строительство летом 2021-го, но из-за пандемии приступить к реализации проекта пока не удалось.

Это означает, что закончить его не удастся раньше конца следующего года, когда уже надо будет полным ходом заниматься созданием новой машины.

«Не думаю, что это помешает реализации наших планов, но задержки неизбежны, – признал Сафнауэр. – Для нас было важно завершить строительство новой базы в августе 2021-го – полагаю, что теперь это не получится. Вряд ли нам удастся сократить его сроки на два или три месяца.

Я до сих пор не знаю, как мы выберемся из этой ситуации, ведь она началась в середине марта и может продлиться до третьей недели мая. Это значит, мы потеряем два месяца, а ведь график строительства и без того был плотный».