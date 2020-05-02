Валттери Боттаса сравнили с Рокки Бальбоа

Валттери Боттас по-прежнему находится на родине, в Финляндии, соблюдает режим самоизоляции, но при этом интенсивно работает над своей физической формой, применяя при этом не только классические методики тренировок.

Сегодня гонщик Mercedes поделился в социальных сетях снимком, на котором мы видим, что он с увлечением… колет дрова в каком-то впечатляющем по размеру сарае.

Комментарий к снимку состоит всего из двух слов: «Альтернативные тренировки».

Но любопытно, как на него отреагировали болельщики.

Многим этот кадр напомнил старый фильм «Рокки 4», главный герой которого, американский боксёр, готовясь к принципиально важному поединку с Иваном Драго, нашим с вами соотечественником, тренируется где-то в российской глубинке, тоже используя самые разнообразные подручные средства, в том числе пилу, топор и несколько кубометров леса хвойных пород. Правда, Валттери колет берёзовые чурбаки – берёза, знаете ли, для растопки камина лучше подходит. Но это не принципиальная разница.

Кто-то из болельщиков тут же окрестил Валттери «Рокки БальБоттасом», и за этим последовал целый рад вариаций на тему фильма Сильвестра Сталлоне: «Валттери Бальбоа», «Финский Рокки» и так далее.

«За кадром звучит музыкальная тема из «Рокки 4», – написал кто-то ещё.

В заключение можно привести вот такую реплику, оставленную кем-то из подписчиков Валттери: «Интересно, а что сейчас делает Льюис? Ручаюсь, что он дрова не колет…»