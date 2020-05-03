Экклстоун: Матешиц не будет платить за проведение гонки

Берни Экклстоун, бывший глава менеджмента Формулы 1, прокомментировал планы провести Гран При Австрии на автодроме Red Bull Ring при пустых трибунах.

Гонка должна пройти 5 июля, и министр спорта Австрии Вернер Коглер недавно заявил, что правительство страны не намерено этому препятствовать.

«Дитрих Матешиц очень рад провести гонку. Зрителей на ней не будет, но он сказал, что проведёт её, – подтвердил Экклстоун, у которого давние дружеские отношения с главой компании Red Bull. – При этом он не будет платить Liberty за проведение гонки, поскольку не сможет продавать билеты.

Но на автодроме работают его люди, весь персонал – австрийцы, волонтёров тоже привлекут, так что все будут довольны. В Австрии не столь жёсткие ограничения, какая-то степень свободы осталась.

Но проблема в том, смогут ли команды (Ferrari и AlphaTauri) выехать из Италии, смогут ли оттуда выехать шинники Pirelli? Вот с этим будут сложности. Хотя провести восемь гонок у Liberty должно получиться».

В Формуле 1 рассчитывают провести 15-18 этапов, но чемпионат будет считаться состоявшимся, если в нём будет как минимум восемь гонок.