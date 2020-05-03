Хайдфельд признал, что недооценивал Феттеля

Когда в 2006 году Себастьян Феттель появился в паддоке Формулы 1 в качестве тест-пилота BMW Sauber, Ник Хайдфельд уже проводил свой седьмой полный сезон в чемпионате и выступал за заводскую команду баварского концерна.

Себастьяну тогда только-только исполнилось 19, но многие эксперты уже видели в молодом немецком гонщике чемпионские задатки, однако Хайдфельд при всём его опыте не слишком высоко ценил нового коллегу.

Сейчас ветерану Формулы 1, которому за всю его довольно продолжительную карьеру так и не удалось одержать ни одной победы, приходится признавать, что он ошибался.

«Он много работал на тестах с BMW, а также часто садился за руль по пятницам. Конечно, он хорошо справлялся с делом, но в BMW не доверяли ему выступать в гонках, – вспоминает Хайдфельд. – Это говорит о том, что они тоже не были в нём на 100% уверены. Его результаты не казались блестящими.

Когда ко мне обратились люди из другой команды, которые тоже присматривались к Себастьяну, я им сказал, что не считаю его таким уж перспективным гонщиком. Очевидно, что я был неправ.

Однако я высоко оценивал уровень его интеллекта. Феттель один из тех гонщиков, которые умеют учиться на своих ошибках, видеть возможности для собственного развития и пользоваться ими».

Будущий четырёхкратный чемпион мира дебютировал в Формуле 1 летом 2007 года, когда в Гран При США заменил в BMW Sauber Роберта Кубицу, за неделю до этого попавшего в драматичную аварию в Канаде.

«Лишь в одном повороте в Индианаполисе Себастьяну не удалось найти правильную траекторию в квалификации, – рассказал Хайдфельд о событиях того июньского уик-энда. – Мой результат был на несколько десятых лучше. В остальном мы показывали примерно равные скорости, а ведь это была его первая гонка».

В своей первой квалификации за рулём машины швейцарской команды Феттель действительно уступил напарнику, но при этом показал 7-й результат, после чего финишировал 8-м в гонке, уже в своём дебютном Гран При открыв счёт очкам, чем подтвердил доверие, оказанное ему командой.

Всего через полтора месяца Себастьян стал гонщиком основного состава Toro Rosso, а ещё через год с небольшим произвёл настоящую сенсацию, когда принёс этой команде первую победу, 14 сентября 2008-го выиграв Гран При Италии. И это был последний сезон, когда Феттель завершил чемпионат, набрав меньше очков, чем Хайдфельд.