Йенс Мунзер: В выборе дизайна шлема должна быть свобода

Многие известные гонщики заказывают разработку оформления шлемов немецкому художнику Йенсу Мунзеру, точнее, его компании Jens Munser Designs. Речь не только о тех, кто выступает в Формуле 1, но и о представителях других категорий авто- и мотоспорта. Поэтому у него и его 14 сотрудников работы хватает даже сейчас, когда гонки не проводятся.

«Работы по-прежнему хватает, ведь сезоны во многих сериях, в которых выступают наши клиенты, должны были стартовать только в мае или в начале июня, и там гонки не были полностью отменены, – рассказал Мунзер в интервью Auto Motor und Sport. – Все надеются, что уже скоро всё возобновится.

Но если говорить о том, как события могут развиваться в дальнейшем, то я ожидаю, что нас происходящее тоже скажется. Если число этапов в Формуле 1 сокращается, значит, гонщикам понадобится меньше шлемов. Хотя не могу сказать, в какой мере количество шлемов зависит от числа гонок».

При этом ожидается, что летом, когда гонки будут проходить одна за другой, нагрузка на дизайнеров возрастёт, но компания Йенса Мунзера к этому готовится уже сейчас.

«Мы продолжаем работать, создаём запас готовой продукции сейчас, чтобы избежать прессинга потом, – пояснил художник. – Обычно летом многие сотрудники в отпусках, мы должны быть к этому готовы, поэтому пользуемся моментом. Но ситуация уникальная. Как правило мы придерживаемся чётких графиков поставки наших шлемов, в котором всё расписано с точностью до часа, и вдруг мы получили в наше распоряжение целых три месяца!»

С этого года гонщикам вновь разрешено менять оформление шлемов по ходу сезона, однако, по словам Мунзера, далеко не все собираются этим в полной мере пользоваться: «Ландо Норрис уже объявил о некоторых своих намерениях, но, вероятно, большинство гонщиков будут готовить нечто особенное только к отдельным Гран При.

Например, Макса Ферстаппена вполне устраивало правило, действовавшее до этого года. Даже в случае с Себастьяном Феттелем традиция часто менять дизайн шлема осталась в прошлом. Белый шлем с немецким флагом стал его отличительным признаком и, видимо, таким и останется.

Хотя, конечно, я однозначно поддерживаю снятие этих ограничений. Думаю, что это хорошо. У гонщика должна быть свобода в выборе дизайна шлема. Это последняя область, в которой гонщики ещё как-то могут проявлять свою индивидуальность».

Кстати, Мунзер подтвердил, что в прошлом году Даниилу Квяту не позволили изменить дизайн шлема перед его домашним Гран При России: «Всё именно так и было. В Монце он уже использовал шлем, оформленный иначе. А потом, перед его домашней гонкой мы приготовили ещё один специальный вариант, но в этом случае в FIA официально обратились с вопросом, соответствует ли новая версия привычному дизайну.

Ответить на этот вопрос можно было только отрицательно. В остальных случаях подобной реакции не было, они просто не слишком присматривались. Есть правила поважнее, чем то, что регламентирует оформление шлемов. Но затем оно было пересмотрено».