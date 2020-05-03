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IndyCar: Норрис мог победить, но выиграл Маклафлин

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Новозеландский гонщик Скотт Маклафлин одержал неожиданную победу в финале серии IndyCar iRacing Challenge, проходившем на виртуальном автодроме в Индианаполисе.

Неожиданную, потому что за несколько кругов до финиша казалось, что победителем может стать один из гонщиков команды Arrow McLaren SP – либо Ландо Норрис, либо Оливер Эскью, либо Пато О’Вард. На последних кругах гонки все трое вели ожесточённую борьбу за лидерство, затем в их спор вмешался ещё и Маркус Эриксон.

Но события развивались по другому сценарию.

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Когда до финиша оставалось всего два круга, Норрис лидировал, но в этот момент на трассу с пит-лейн вырулила машина Симона Пажено и оказалась на траектории McLaren. Ландо, ехавший на огромной скорости, не успел увернуться, и произошло столкновение, из-за которого британец сошёл с дистанции. После гонки он заявил, что Пажено специально спровоцировал столкновение, чтобы не позволить молодому гонщику Формулы 1 одержать вторую победу подряд.

IndyCar: Норрис мог победить, но выиграл Маклафлин

На заключительном круге в лидеры вышел Маркус Эриксон, красивым манёвром опередив О’Варда, но вскоре мексиканец врезался в машину шведа, и оба оказались за пределами трассы.

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Но и это было ещё не всё: первую позицию унаследовал третий гонщик Arrow McLaren, Оливер Эскью, но его тут же отправил в стену ехавший следом Сантино Феруччи, причём было явное впечатление, что это тоже было сделано нарочно.

После всех этих коллизий первым линию финиша пересёк Маклафлин, двукратный чемпион австралийской кузовной серии Supercars, в этом году присоединившийся к команде Penske в IndyCar.

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Хотя в серии iRacing Challenge не подводятся официальные итоги ни в личном, ни в командном зачётах, но если применять ту же систему начисления очков, что используется в IndyCar в реальности, то именно Маклафлин и Penske стали бы победителями.

Второе место досталась Конору Дэли, третье – Феруччи, следом финишировали Эскью и О’Вард, хотя эта виртуальная гонка могла бы стать триумфом команды Arrow McLaren.

Источник:www.f1news.ru
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