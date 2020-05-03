Пажено под огнём критики за действия против Норриса

Мы рассказывали о драматичной концовке финальной гонки виртуальной серии IndyCar iRacing Challenge, когда Ландо Норриса лишили шанса побороться за победу на овальном автодроме в Индианаполисе, хотя за два круга до финиша он лидировал.

Но его выбил с трассы Симон Пажено, причём действовал при этом весьма нахально. Перед тем, как француз вернулся на трассу после пит-стопа, в ходе его переговоров с гоночным инженером прозвучали такие слова: «Вынесем Ландо с трассы, давай сделаем это!»

Через несколько мгновений Пажено замедлился, хотя находился на гоночной траектории, и в его Penske врезалась McLaren Норриса. Можно представить, что реакция болельщиков в социальных сетях была гневной, но и Ландо, разумеется, тоже разозлился, особенно после того, как посмотрел видео, на котором запечатлён диалог Пажено с его инженером.

Позже французский гонщик IndyCar уверял, что это был гоночный инцидент: «Мою машину развернуло, я не собирался устраивать аварию».

Однако Норрис ему не поверил, в своих комментариях обозвав лжецом. После финиша у них состоялся разговор, и Пажено принёс извинения.

«Он хотел, чтобы победа досталась Оливеру Эскью (напарнику Норриса по команде Arrow McLaren SP), он не хотел, чтобы я выиграл, – заявил Ландо. – Поэтому он попытался несколько меня замедлить, хотя у него не было намерений меня выбить. Но при этом он оказался посередине поворота и затормозил прямо передо мной.

Я целые сутки потратил на то, чтобы научиться ехать по прямой на этом овале и поворачивать налево, стараясь добиться совершенства. А потом этот парень, недовольный тем, что выиграть гонку в Индианаполисе намерен гонщик, который выступает не в IndyCar, мне всё испортил. Такие дела».

Макс Чилтон, бывший гонщик Формулы 1, ныне выступающий за океаном, поддержал Норриса: «Мне жаль, что серию IndyCar выставили в столь неприглядном свете. Инженер Пажено сказал, что в реальной жизни Ландо бы не смог победить, но на самом деле в реальной жизни не бывает, что кто-то выезжает с пит-лейн с намерением отправить лидера гонки в стенку».