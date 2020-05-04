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Автоспорт

Экклстоун: Tesla забудут, а Ferrari останется

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Берни Экклстоун с самого начала был противником электрической серии Формула Е, но в интервью Autocar признал, что сейчас уже поздно что-то предпринимать…

Берни Экклстоун: «Мне жаль сегодняшних владельцев Формулы 1, которым приходится учитывать влияние Формулы Е. Я бы не допустил её появления, используя все возможные аргументы. Этого не случилось бы, если бы я оставался руководителем.

Сейчас уже слишком поздно. Все вокруг только и говорят об электромобилях. Но мне кажется, что молодое поколение вообще больше не интересуется машинами. Предполагаю, что лет через десять в машинах не останется ничего, что могло бы привлечь внимание.

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Tesla однажды забудут, а Ferrari останется в истории. Другие компании тоже будут строить электромобили. Сегодня Tesla – лидер этого рынка, но скоро в этом не будет ничего особенного.

Что ценят люди в электромобилях? То, что они электрические. Производитель уже не так важен. А Ferrari покупают потому, что это Ferrari. Это невероятно сильный бренд. Даже когда они не побеждают, можете спросить любого на улице о том, кто выиграет титул в Формуле 1, и вам почти наверняка ответят: «Ferrari».»

Источник:www.f1news.ru
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