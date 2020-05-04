Команды договорились об ограничении бюджетов в $145 млн

В эфире Sky Sport F1 спортивный директор Формулы 1 Росс Браун подтвердил – сегодня команды согласовали сокращение ограничения бюджета до 145 миллионов долларов в следующем году…

Росс Браун: «Мы начали говорить об ограничении бюджета с цифры в 175 миллионов, уменьшить её было очень непросто, но в условиях кризиса мы начнём следующий сезон с ограничения в 145 миллионов. Сейчас продолжаются переговоры о том, как размер ограничений будет снижаться в следующие годы.

Кроме того, по новому Договору Согласия небольшие команды получат большую долю средств из призового фонда, что позволит стабилизировать финансовую ситуацию и гарантировать безопасное будущее Формулы 1».