Мика Хаккинен: Телевизионщикам придётся непросто

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен, рассуждая о ситуации, в которой оказалась Формула 1 из-за пандемии коронавируса, предположил, что режиссёрам телетрансляций и операторам, которым предстоит работать на автодромах, понадобится всё их искусство, чтобы нормально показывать гонки, проходящие при пустых трибунах.

«Мы все должны понимать, что безопасность людей превыше всего, поэтому похоже, что Гран При будут проходить без публики на трибунах, – прокомментировал Мика, общаясь с Марком Галлахером, бывшим коммерческим директором Cosworth, а ныне независимым экспертом. – Думаю, что телевизионным операторам нужно будет действовать очень продуманно, показывая такой Гран При.

Обычно объективы камер часто направляются в сторону трибун, заполненных публикой, и мы видим, как болельщики приветствуют гонщиков, размахивают флагами, но сейчас картина будет немного странная. В общем, телевизионщикам придётся непросто.

У меня есть знакомые, работающие в телевизионных бригадах, освещающих гонки, это специалисты, которые отвечают за качество видеозаписи, за логистику, и понятно, что им предстоит решать довольно сложные задачи.

Но без публики на автодроме гонщикам и командам тоже будет нелегко. Наверное, все будут испытывать странноватые ощущения, видя пустые трибуны.

Впрочем, когда они заполнены, возможны и свои минусы. Сейчас объясню. Представьте, машина Формулы 1 находится в боксах, ты сидишь в кокпите и ждёшь, ведь до квалификации остаётся, к примеру, пять минут. У тебя предельная концентрация, механики вносят последние коррективы в настройки, а в соседнем гараже, разумеется, находится машина твоего напарника.

Потом ты на несколько мгновений бросаешь взгляд на трибуны, видишь, сколько там людей… Моим напарником в McLaren был Дэвид Култхард, и вот, предположим, я выезжаю на трассу, но оказывается, что вокруг всей трассы полно флагов, которые британские болельщики развернули в его честь!

И в голове появляется мысль: “Спасибо, не надо!” (смеётся) Это я рассказал о негативной стороне! Но если серьёзно, то на Гран При приезжают десятки тысяч людей, и они поддерживают всех гонщиков».