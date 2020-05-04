Понедельник, 4 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортПрост о том, почему в Renault предпочли Окона Хюлкенбергу
Автоспорт

Прост о том, почему в Renault предпочли Окона Хюлкенбергу

AdminНет комментариев
Добавлено

Нико Хюлкенберг провёл в Формуле 1 девять сезонов и заработал репутацию гонщика быстрого, стабильного, но несколько неудачливого, ведь за всё это время ему так и не удалось ни разу подняться на подиум. Хотя бесспорно, что он крепкий профессионал, и подтверждением этому стала победа в «24 часах Ле-Мана», которую он с первой попытки одержал в 2015 году вместе с заводской командой Porsche.

Читайте также:  Дженсон Баттон заинтриговал болельщиков

Но в прошлом году его карьера прервалась, когда в Renault предпочли заменить Нико на более молодого и перспективного Эстебана Окона. О причинах, которые стояли за таким решением, рассказал Ален Прост, четырёхкратный чемпион мира, ныне занимающий пост директора Renault Sport.

«Нико замечательный человек, но его отличал несколько негативный настрой, – заявил Прост в интервью Canal Plus. – Впрочем, ясно, что нам так и не удалось выйти на тот уровень взаимопонимания, которого хотелось добиться.

Читайте также:  Кубица: Молодёжь лучше готова к Ф1, чем мы в своё время

Он хотел подписать контракт на один год, а с этим возникли сложности, поэтому нам пришлось принять решение. Продолжать сотрудничество лишь в течение года и не видеть перспектив было бы не лучшей идеей.

Конечно, Эстебан Окон – молодой французский гонщик, но национальность не была приоритетом. Он пилот, у которого большое будущее, и с ним мы могли подписать двухлетние договорённости с возможностью продления контракта.

Читайте также:  Феттель: Мы довольны, но не скажешь, что счастливы

Появление молодого гонщика придаст команде свежих сил. 2020 год мы рассматриваем как подготовительный период, что позволит более чётко прогнозировать будущее».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Элбон выиграл виртуальный Гран При Бразилии

Йенс Мунзер: В выборе дизайна шлема должна быть свобода

В Ferrari готовятся возобновить работу

Экклстоун: Матешиц не будет платить за проведение гонки

Пажено под огнём критики за действия против Норриса

Закрыть