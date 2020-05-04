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Sauber Group и Creightivist помогут детям

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Группа компания Sauber и немецкий производитель молодёжной одежды Creightivist создали совместную коллекцию #GarageTime для поддержки благотворительного фонда Save the Children. Одежду из этой коллекции можно приобрести на сайте компании.

Коллекция разработана испанским художником Хуаном Алкала и выполнена в ретро-стиле по мотивам Гран При прошлого сезона. Кампания #GarageTime стартовала 1 мая 2020 года и завершится при возобновлении сезона Формулы 1 2020 года.

Фредерик Вассёр, исполнительный директор группы компаний: «Солидарность – единственный способ справиться с кризисом, охватившим весь мир. Социальная ответственность всегда играла важную роль в нашей корпоративной культуре, и я горжусь тем, что в сотрудничестве с Save the Children и Creightivist мы стремимся превратить этот кризис в возможность поддержать самых хрупких членов общества – детей во всем мире».

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Кими Райкконен, гонщик команды: «Не у каждого ребенка есть надёжный приют во время пандемии, поэтому важно сделать всё возможное, чтобы помочь Save the Children. Я приглашаю всех присоединиться к нам в проекте #GarageTime, сыграть свою роль в поддержке нуждающихся детей».

Источник:www.f1news.ru
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