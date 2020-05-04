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Автоспорт

В Европе команды будут проходить тесты каждые два дня

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В эфире Sky Sport спортивный директор Формулы 1 Росс Браун рассказал о мерах безопасности на европейских этапах…

Росс Браун: «Мы очень тесно сотрудничаем с FIA по этому поводу. В федерации проделали огромную работу, создав систему, которая позволит нам проводить гонки в условиях эпидемии.

Все участники соревнований будут протестированы и получат специальный сертификат, а затем будут каждые два дня проходить тесты на коронавирус в паддоке – организованно и централизованно.

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Такую систему мы будем использовать на всех европейских Гран При. Мы сможем гарантировать, что все участники соревнований имеют отрицательный тест и регулярно тестируются.

Мы не сможем обеспечить соблюдение обязательной дистанции в полтора метра для сотрудников внутри команд, но мы создадим среду, в которой каждая часть каждой команды будет самоизолирована. Сотрудники команд не будут пересекаться друг с другом, у каждой их них отдельная гостиница. Никаких моторхоумов на европейских этапах в этом году не будет».

Источник:www.f1news.ru
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