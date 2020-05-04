Видео: Red Bull приглашает в путешествие по Нидерландам

Даже если вы бывали в Голландии, можно совершенно точно утверждать, что вам не доводилось проехать на машине Формулы 1 от порта Роттердама до автодрома в Зандфорте, где рано или поздно, но всё-таки вновь пройдёт Гран При Нидерландов – после 35 летнего перерыва.

Команда Red Bull Racing решила пригласить всех в любопытную поездку, конечной точкой которой станет реконструированная трасса Формулы 1. Для нас, разумеется, это будет виртуальное путешествие, но практически все кадры в этом пятиминутном фильме, даже самые захватывающие – документальные. О том, как проходили его съёмки, мы рассказывали ещё зимой, и вот теперь есть возможность посмотреть, что же у творческих людей из Red Bull получилось.

Фильм так и называется «Голландское путешествие: от порта до Зандфорта», его главные герои – Макс Ферстаппен, который заодно выступает в роли проводника-экскурсовода, и Александер Элбон.

«Если уж мы не можем гоняться, мне думается, было бы неплохо что-то сделать для болельщиков, – прокомментировал Макс. – Идею подсказали в Red Bull, и очень здорово, что мы показали всем немного Голландии по ходу этого путешествия.

Такое умеют делать только в Red Bull. Обычно вы видите машины Формулы 1 только на гоночной трассе, но мы устраивали всякие безумные затеи на снегу, на пляже. Лишь раз в жизни людям выпадает возможность увидеть наши машины перед своими домами. Кроме того, мне довелось проехать несколько кругов по обновлённому автодрому в Зандфорте, так что я очень доволен!

Конечно, сейчас у нас одно желание: мы с нетерпением ждём возобновления гонок, как только это будет безопасно. А пока получите удовольствие, посмотрев этот фильм».

Кино действительно славное. Кстати, по дороге вы узнаете, сколько в Нидерландах ветряных мельниц (1048), сколько тюльпанов и прочей флоры в год продают местные цветоводы (более 12 миллиардов), сколько в этом королевстве велосипедов (22,5 млн), и получите много другой любопытной информации, которая вам пригодится, когда вы в следующий раз отправитесь в эту страну. Или впервые туда соберётесь, чтобы посетить Гран При.

Можно ручаться, что посмотрев этот фильм, вам туда захочется.