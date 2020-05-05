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Йос Ферстаппен: Гонки в этом году обязательно будут

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Бывший гонщик Формулы 1 Йос Ферстаппен уверен в том, что сезон 2020 года в Формуле 1 непременно начнётся…

Йос Ферстаппен: «Гонки в этом году обязательно будут. Я в этом убеждён. Не могу представить себе год без гонок, иначе многие команды покинут автоспорт, а люди останутся без работы. Конечно, здоровье важнее всего, но закрытие экономики на многие месяцы – тоже не выход. Нужно руководствоваться здравым смыслом.

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Я рад, что вопрос с контрактом Макса решился до начала эпидемии. Сейчас обсуждать его было бы непросто – слишком много отвлекающих факторов. Мы довольны сотрудничеством с Red Bull, думаю, в этом году мы будем ближе к соперникам».

Источник:www.f1news.ru
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