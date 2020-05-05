Precision Hydration – новый партнёр Williams

Компания Precision Hydration, помогающая спортсменам избежать обезвоживания, станет партнёром и официальным поставщиком команды Williams.

Суть решений компании в проведении анализов для каждого спортсмена и составлении индивидуального рецепта электролитных добавок. Основал компанию бывший триатлонист Энди Блоу, работавший врачом в командах Renault и Benetton.

Тим Хант, коммерческий директор Williams: «Наша команда во всём стремится к совершенству, партнёрство с Precision Hydration – ещё один шаг к его достижению. Наша политика развития партнерских отношений изменилась, мы стремимся ускорить рост всей нашей партнерской семьи – и с нетерпением ждём начала сотрудничества с Precision Hydration».