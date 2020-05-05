Тодт: У автопроизводителей могут смениться приоритеты

Президент FIA Жан Тодт обеспокоен тем, что из-за эпидемии производители могут потерять интерес к автоспорту…

Жан Тодт: «В текущей ситуации у автопроизводителей могут быть иные приоритеты, чем продолжение выступлений в автомобильных гонках. Уверен, некоторым командам, поставщикам и производителям придется пересмотреть свои программы – и они могут уйти.

Надеюсь, владельцы команд и спонсоры не утратят мотивацию. Мы должны сделать так, чтобы они сохранили любовь к автоспорту и желание выступать. Но это наша общая ответственность, нам нужно прислушиваться ко всем сторонам.

Нужно соблюдать скромность и понимать, что при всей нашей любви автоспорт не так важен для общества. Мы должны гарантировать, что сделаем правильный выбор и примем мудрые решения в этой ситуации. Фактически, нужно полностью переосмыслить отношение к автоспорту. Нам нужен новый подход, как «Новый курс», объявленный в США после Великой депрессии».