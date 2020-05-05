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Автоспорт

В Поль Рикар разочарованы решением властей

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Директор автодрома Поль Рикар Стефан Клэр разочарован тем, что в этом году Гран При Франции не состоится даже при пустых трибунах – из-за решений французских властей.

Стефан Клэр: «В прошлый четверг французская федерация разрешила нам планировать проведение соревнований только с 1 августа. Мы были удивлены, ведь до этого исходили из прежних рекомендаций – нам говорили, что после 15 июля всё может возобновиться.

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Именно это послужило причиной неопределённости с организацией Гран При Франции. Мы уже зарезервировали дату для проведения гонки при пустых трибунах и скорректировали весь спортивный календарь.

Эта новость негативно повлияла на промоутеров этапа, на команды, на всех. В большинстве европейских стран смогли перестроиться и возобновляют автоспортивную активность в начале июля, а нас запрет соревнований до 1 августа лишил возможности провести ряд соревнований, хотя мы подготовили детальный медицинский протокол, позволяющий свести к минимуму любой возможный риск.

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Мы понимаем, что здоровье прежде всего и не хотим создавать дополнительных проблем, но обидно, что все кроме нас смогли перестроиться».

Источник:www.f1news.ru
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