В Поль Рикар разочарованы решением властей

Директор автодрома Поль Рикар Стефан Клэр разочарован тем, что в этом году Гран При Франции не состоится даже при пустых трибунах – из-за решений французских властей.

Стефан Клэр: «В прошлый четверг французская федерация разрешила нам планировать проведение соревнований только с 1 августа. Мы были удивлены, ведь до этого исходили из прежних рекомендаций – нам говорили, что после 15 июля всё может возобновиться.

Именно это послужило причиной неопределённости с организацией Гран При Франции. Мы уже зарезервировали дату для проведения гонки при пустых трибунах и скорректировали весь спортивный календарь.

Эта новость негативно повлияла на промоутеров этапа, на команды, на всех. В большинстве европейских стран смогли перестроиться и возобновляют автоспортивную активность в начале июля, а нас запрет соревнований до 1 августа лишил возможности провести ряд соревнований, хотя мы подготовили детальный медицинский протокол, позволяющий свести к минимуму любой возможный риск.

Мы понимаем, что здоровье прежде всего и не хотим создавать дополнительных проблем, но обидно, что все кроме нас смогли перестроиться».