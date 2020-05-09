Суббота, 9 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортАбитебул: Кризис показал, что мы неверно оценивали риски
Автоспорт

Абитебул: Кризис показал, что мы неверно оценивали риски

AdminНет комментариев
Добавлено

В ходе интервью телеканалу Sky Sports руководителю Renault F1 Сирилу Абитебулу был задан вопрос, насколько важно для команды сохранить Даниэля Риккардо, чей контракт истекает в конце года, и какова вероятность, что его может заменить какой-то другой гонщик.

«Сезон слухов впервые в истории начался ещё до старта чемпионата! – ответил Абитебул. – Прежде всего, мы будем исходить из того, что интересы команды – это приоритет, и они важнее любого отдельно взятого кандидата. Хотя на Даниэля возложена очень серьёзная роль – как и на Эстебана Окона – в решении стоящих перед командой задач.

Вполне ожидаемо, что нам предстоит провести не один раунд переговоров, но у нас также есть Академия Renault Sport, наша молодёжная программа, в которую мы вложили серьёзные средства, и цель этой академии в том, чтобы подготовить талантливого гонщика к 2021 году. Это тоже возможный вариант, но станем ли мы им пользоваться, станет понятно позже.

Читайте также:  Шесть гонщиков примут участие в виртуальном ГП Китая

При этом ясно, что реализация всей стратегии Renault не может зависеть только от одного человека, даже если этот человек для нас очень важен».

Также Абитебула попросили рассказать о позиции Renault в вопросе об ограничении бюджетов команд, которые уже в следующем году не должны превышать $145 млн, но некоторым участникам чемпионата и эта сумма представляется слишком высокой.

«Полагаю, наша позиция не изменилась, – прокомментировал руководитель заводской команды французского концерна. – Допускаю, что в кризисной ситуации позиции команд несколько сблизились. Возможно, ограничение бюджетов не является идеальным решением, но, по-моему, альтернативы нет. По-другому не получится решить проблему, созданную более десяти лет назад, когда принимался предыдущий Договор Согласия, фактически поделивший Формулу 1 на два подкласса.

Читайте также:  Ферстаппен: Такую гонку приятно выиграть!

В истории Формулы 1 подобные ситуации уже бывали, но они не были настолько острыми. Если вы не входите в число команд первой лиги, то перейти туда из второй абсолютно невозможно. С этим надо что-то делать, и я рад, что несколько месяцев назад мы все пришли к принципиальному согласию о введении ограничения бюджетов, хотя и на несколько ином уровне.

Думаю, разразившийся кризис поставил перед Формулой 1 множество новых экономических вопросов, причём не только оперативного характера. Уже понятно, что в ближайшей перспективе наши дела будут крайне неважными. И тут ограничение бюджетов не поможет, ведь оно вступит в силу позже. Но я опасаюсь, что этот кризис будет неизменно сказываться на Формуле 1 на протяжении долгого времени, хотя, конечно, мы все надеемся, что сможем вновь проводить гонки.

Читайте также:  Чандхок: В Мельбурне Боттас меня впечатлил

При этом мы понимаем, что приоритеты будут пересмотрены всеми – и спонсорами, и промоутерами, и телекомпаниями, и болельщиками. Кризис показал, что мы неверно оценивали возможные риски. После переоценки рисков может оказаться, что мы не сможем получить доступ к прежним финансовым ресурсам.

Поэтому сейчас важно принять правильные решения. Будем надеяться, что бюджеты будут ограничены на достаточном уровне. Мы поддерживаем те параметры этого ограничения, о которых удалось договориться в ходе дискуссий. Тем не менее, не надо удивляться, если потолок бюджетов придётся снижать и дальше…»

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать − 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Норрис: Я убеждён, что моё решение было правильным

Пастор Мальдонадо: Мной интересовались многие команды

Марк Галлахер о настрое Льюиса Хэмилтона

В Барселоне высоко оценивают шансы провести гонку

Выходит в свет новая биография Ники Лауды

Закрыть