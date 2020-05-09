Абитебул: Кризис показал, что мы неверно оценивали риски

В ходе интервью телеканалу Sky Sports руководителю Renault F1 Сирилу Абитебулу был задан вопрос, насколько важно для команды сохранить Даниэля Риккардо, чей контракт истекает в конце года, и какова вероятность, что его может заменить какой-то другой гонщик.

«Сезон слухов впервые в истории начался ещё до старта чемпионата! – ответил Абитебул. – Прежде всего, мы будем исходить из того, что интересы команды – это приоритет, и они важнее любого отдельно взятого кандидата. Хотя на Даниэля возложена очень серьёзная роль – как и на Эстебана Окона – в решении стоящих перед командой задач.

Вполне ожидаемо, что нам предстоит провести не один раунд переговоров, но у нас также есть Академия Renault Sport, наша молодёжная программа, в которую мы вложили серьёзные средства, и цель этой академии в том, чтобы подготовить талантливого гонщика к 2021 году. Это тоже возможный вариант, но станем ли мы им пользоваться, станет понятно позже.

При этом ясно, что реализация всей стратегии Renault не может зависеть только от одного человека, даже если этот человек для нас очень важен».

Также Абитебула попросили рассказать о позиции Renault в вопросе об ограничении бюджетов команд, которые уже в следующем году не должны превышать $145 млн, но некоторым участникам чемпионата и эта сумма представляется слишком высокой.

«Полагаю, наша позиция не изменилась, – прокомментировал руководитель заводской команды французского концерна. – Допускаю, что в кризисной ситуации позиции команд несколько сблизились. Возможно, ограничение бюджетов не является идеальным решением, но, по-моему, альтернативы нет. По-другому не получится решить проблему, созданную более десяти лет назад, когда принимался предыдущий Договор Согласия, фактически поделивший Формулу 1 на два подкласса.

В истории Формулы 1 подобные ситуации уже бывали, но они не были настолько острыми. Если вы не входите в число команд первой лиги, то перейти туда из второй абсолютно невозможно. С этим надо что-то делать, и я рад, что несколько месяцев назад мы все пришли к принципиальному согласию о введении ограничения бюджетов, хотя и на несколько ином уровне.

Думаю, разразившийся кризис поставил перед Формулой 1 множество новых экономических вопросов, причём не только оперативного характера. Уже понятно, что в ближайшей перспективе наши дела будут крайне неважными. И тут ограничение бюджетов не поможет, ведь оно вступит в силу позже. Но я опасаюсь, что этот кризис будет неизменно сказываться на Формуле 1 на протяжении долгого времени, хотя, конечно, мы все надеемся, что сможем вновь проводить гонки.

При этом мы понимаем, что приоритеты будут пересмотрены всеми – и спонсорами, и промоутерами, и телекомпаниями, и болельщиками. Кризис показал, что мы неверно оценивали возможные риски. После переоценки рисков может оказаться, что мы не сможем получить доступ к прежним финансовым ресурсам.

Поэтому сейчас важно принять правильные решения. Будем надеяться, что бюджеты будут ограничены на достаточном уровне. Мы поддерживаем те параметры этого ограничения, о которых удалось договориться в ходе дискуссий. Тем не менее, не надо удивляться, если потолок бюджетов придётся снижать и дальше…»