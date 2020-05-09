Чейз Кэри: Не исключено, что сезон завершится в январе

Мы уже приводили слова руководителя Формулы 1 Чейза Кэри, который говорил, что нынешняя ситуация не повлияет на проведение сезона 2021 года. При этом в Liberty Media не отказываются от планов провести от 15 до 18 Гран При в 2020-м, поэтому возможен вариант, при котором нынешний чемпионат, который должен начаться 5 июля, завершится в январе 2021-го.

Чейз Кэри: «Наши текущие планы подразумевают завершение сезона в декабре, но позже изначально запланированной даты. Однако мы оцениваем другие варианты и не отказываемся от возможности закончить сезон в январе.

Думаю, очевидно, что мы хотим провести финальную гонку в декабре, но если не удастся, тогда придётся делать продолжительный перерыв на Рождественские каникулы. В праздники гонок не будет.

Гран При в январе – один из вариантов, и его необходимо проработать с промоутерами и всеми заинтересованными сторонами. Однако я бы предпочёл завершить сезон в середине декабря перед праздниками».