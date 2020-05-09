eSport: За McLaren в Барселоне поедут Норрис и… Хэмилтон

В виртуальном Гран При Испании, который пройдёт в воскресенье, McLaren будут представлять Ландо Норрис и Николас Хэмилтон, брат шестикратного чемпиона мира. Об этом пресс-служба команды из Уокинга сообщила в социальных сетях.

Это будет уже пятый этап виртуальной Формулы 1, а на втором из них, бахрейнском, Николас уже был напарником Ландо и занял тогда 14-е место, тогда как Норрис финишировал пятым.

Онлайн-трансляция с виртуального автодрома в Барселоне начнётся 10 мая в 20.00 по московскому времени.