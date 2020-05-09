eSports: Гонку Формулы E в Монако выиграл Верляйн

Паскаль Верляйн одержал победу в виртуальной гонке Формулы E, проходившей в Монако. Причём немецкий гонщик команды Mahindra до этого выиграл и квалификацию, что на узкой городской трассе уже полдела. Для него это первый подобный успех в киберспорте.

Отчасти ему облегчил задачу и массовый завал, образовавшийся сразу после старта, поскольку это привело к сходу ряда соперников и повреждению их машин, но в течение гонки происходили и другие аварии, чего Паскалю и другим гонщикам лидирующей группы, Стоффелю Вандорну и Максу Гюнтеру, удалось счастливо избежать.

В итоге Верляйн пересёк линию финиша на 3,6 секунды раньше, чем бельгийский гонщик Mercedes, третье место досталось Гюнтеру, выигравшему первые два этапа виртуальной серии Home Challenge.

«Понятно, что очень важно было хорошо стартовать, – прокомментировал победитель гонки. – Не знаю, что после этого происходило позади меня, но похоже, что там была какая-то авария. Мне удалось создать небольшой отрыв, а потом я просто старался стабильно ехать в том же темпе, что и Стоффель, хотя, возможно, под конец я был немного быстрее. Так что для меня эта гонка сложилась довольно просто».

Благодаря победе в Монако Верляйн опередил Робина Фряйса в личном зачёте серии, и после трёх этапов занимает вторую позицию, набрав 44 очка. Лидирует по-прежнему гонщик BMW Гюнтер, у него 65 очков.