Жерар Сейян о том, как обеспечить безопасность в Австрии

Первые гонки сезона, когда он всё-таки начнётся, планируется проводить при пустых трибунах, а на автодромах будет принят целый комплекс мер по обеспечению безопасности гонщиков, персонала команд, сотрудников Формулы 1 и FIA, маршалов и журналистов.

Будет сделано всё возможное для минимизации риска заражения, основная нагрузка при этом ляжет именно на федерацию, а руководить всеми процессами будет президент медицинской комиссии FIA профессор Жерар Сейян.

По его словам, соблюдение социальной дистанции в один метр везде, где это только возможно, позволит предотвратить распространение вируса, если среди людей, получивших допуск на автодром, всё-таки окажутся инфицированные. Надо подчеркнуть, что всем, кому предстоит работать на гонках, предстоит регулярно проходить процедуру тестирования.

«При этом если кто-то заражён, то через три дня после прибытия на автодром это уже легко будет увидеть по его окружению, – заявил Сейян в интервью RaceFans. – В паддоке будет множество людей, но все они будут соблюдать социальную дистанцию не менее метра.

Журналистам или менеджерам легко соблюдать эту дистанцию, но, конечно, тем, кто работает в гараже, придётся сложнее. Но я думаю, что маска, шлем, специальные перчатки и регулярное мытьё рук снизят риск до минимума. До нуля его никогда не удаётся свести, но всё-таки он будет очень невелик.

Думаю, проблемы возникнут, если в паддоке окажется инфицированный человек, а это, к сожалению, нельзя исключать. Если это механик, работающий в гараже, нам придётся немедленно проверить всех, кто с ним контактирует, придётся провести дополнительное тестирование. Если результат будет отрицательным, можно будет продолжить. работу. Возможно, через пару дней надо будет провести ещё один тест. Полагаю, задача в том, чтобы в каждой команде создать своего рода чистый кластер».

Первая гонка должна пройти 5 июля в Шпильберге, и FIA уже ведёт переговоры с австрийскими властями по поводу организации всех необходимых процедур: «В связи с этапом в Австрии мы обсуждаем с местными властями, каким образом будет организовано пересечение границы, каким образом после этого люди будут добираться до трассы и до паддока.

Полагаю, если нас готовы принять в Австрии, возможен двухдневный карантин, и лучше всего, по-моему, если команды, прибывающие на трассу, будут проходить тест, людям измерят температуру, но также проведут ПЦР-диагностику (полимеразная цепная реакция), чтобы выявить возможных носителей вируса».

Сейян считает, что каждые три дня тестированию надо по очереди подвергать весь персонал команд, причём результаты будут известны уже через 90 минут: «Людей много, и это потребует серьёзных денег, работа предстоит большая, но основной принцип такой».

По его мнению, пресса также должна быть допущена на автодром, в том числе и для того, чтобы освещать этот уникальный эксперимент: «Думаю, роль журналистов очень важна, чтобы обо всём рассказать, ведь это будет своего рода лаборатория.

Я веду переговоры с Международным Олимпийским комитетом, с Всемирной организацией здравоохранения – они ждут, им хочется увидеть, как мы будем действовать. Люди умеют проявлять гибкость и приспосабливаться к любой ситуации. Разумеется, сейчас кризисные времена, но надо выбираться из кризиса и показывать, что ситуацию можно изменить. Но для этого надо поменять психологический настрой».