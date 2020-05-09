Стюарт: Сейчас гонщики рискуют, потому что это безопаснее

Джеки Стюарт считает, что в те годы, когда он выступал в чемпионате мира, некоторые манёвры, которые практикуют гонщики современной Формулы 1, были просто невозможны.

По его словам, полвека назад, если кого-то не останавливал даже страх смерти, то ассоциация гонщиков GPDA применяла к таким людям весьма эффективные меры морального воздействия.

«Если кто-то неправильно себя вёл, GPDA уже на следующей гонке ставила этого человека перед всеми и устраивала ему выволочку, чтобы он осознал, что больше так делать нельзя, – сказал сэр Джеки. – И все считали это намного более суровым наказанием!

А сейчас в одном только первом повороте происходит больше аварий, чем в те времена за целый день. Сегодня люди позволяют себе такие свободные действия, какие мы никогда не могли себе позволить и не позволяли. Они идут на этот риск, потому что знают, что сегодня это безопаснее. В наше время машины были более хрупкими, кокпиты не были столь прочными.

По-моему, худшим примером, пожалуй, можно считать столкновение Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга после старта Гран При Испании. В общем, в прежние времена подобные свободы были невозможны».