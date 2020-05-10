Чейз Кэри: Мы не занимаемся благотворительностью

Чейз Кэри предупредил, что команды не должны рассчитывать на проявления благотворительности со стороны Формулы 1, однако когда картина происходящего станет более понятной, возможно, организаторы чемпионата окажут участникам некоторую поддержку – в разумных пределах – чтобы им было легче справиться с последствиями кризиса.

«Появляются необоснованные предположения о том, в какой мере нужно будет помочь отдельным командам. Мы заботимся о командах, но пока никаких дискуссий на эту тему не было, – заявил исполнительный директор Формулы 1 в ходе совещания с инвесторами. – По мере развития ситуации посмотрим, как всё будет складываться.

Но сейчас слишком много всего происходит, чтобы вести какие-то конкретные разговоры. Вопрос стоит так: будем ли мы что-либо предпринимать, чтобы поддержать отдельные команды?

Мы не занимаемся благотворительностью. Но при этом взаимодействуем со всеми нашими партнёрами и продумываем планы дальнейших действий, приемлемые для всех».

Поскольку призовые выплаты напрямую зависят от доходов, получаемых Формулой 1, Кэри подчеркнул, что в 2020 команды команды неизбежно получат меньше денег.

«Призовой фонд формируется на основе действующих договорённостей. Мы не можем их менять в одностороннем порядке, – сказал он. – Это определённая доля от доходов, а доходы снизятся. Значит, и призовой фонд будет меньше.

Переменных по-прежнему много. Мы не определились с календарём. Мы не знаем, сколько гонок смогут посетить болельщики. Есть целый набор факторов, которые потенциально могут повлиять на размер призового фонда.

Когда мы будем лучше всё это понимать, то посмотрим, что мы имеем, и какие действия стоит предпринять. Но ожидаем, что всё будет происходить на справедливой основе, и рассчитываем на справедливое отношение к нам со стороны команд».