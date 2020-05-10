Воскресенье, 10 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортЧейз Кэри: Мы не занимаемся благотворительностью
Автоспорт

Чейз Кэри: Мы не занимаемся благотворительностью

AdminНет комментариев
Добавлено

Чейз Кэри предупредил, что команды не должны рассчитывать на проявления благотворительности со стороны Формулы 1, однако когда картина происходящего станет более понятной, возможно, организаторы чемпионата окажут участникам некоторую поддержку – в разумных пределах – чтобы им было легче справиться с последствиями кризиса.

«Появляются необоснованные предположения о том, в какой мере нужно будет помочь отдельным командам. Мы заботимся о командах, но пока никаких дискуссий на эту тему не было, – заявил исполнительный директор Формулы 1 в ходе совещания с инвесторами. – По мере развития ситуации посмотрим, как всё будет складываться.

Читайте также:  Видео: Култхард и Деннис устроили шоу в Ханое

Но сейчас слишком много всего происходит, чтобы вести какие-то конкретные разговоры. Вопрос стоит так: будем ли мы что-либо предпринимать, чтобы поддержать отдельные команды?

Мы не занимаемся благотворительностью. Но при этом взаимодействуем со всеми нашими партнёрами и продумываем планы дальнейших действий, приемлемые для всех».

Поскольку призовые выплаты напрямую зависят от доходов, получаемых Формулой 1, Кэри подчеркнул, что в 2020 команды команды неизбежно получат меньше денег.

Читайте также:  Даниэль Риккардо: Я должен был попробовать!

«Призовой фонд формируется на основе действующих договорённостей. Мы не можем их менять в одностороннем порядке, – сказал он. – Это определённая доля от доходов, а доходы снизятся. Значит, и призовой фонд будет меньше.

Переменных по-прежнему много. Мы не определились с календарём. Мы не знаем, сколько гонок смогут посетить болельщики. Есть целый набор факторов, которые потенциально могут повлиять на размер призового фонда.

Читайте также:  Апелляция Alfa Romeo будет рассмотрена 24 сентября

Когда мы будем лучше всё это понимать, то посмотрим, что мы имеем, и какие действия стоит предпринять. Но ожидаем, что всё будет происходить на справедливой основе, и рассчитываем на справедливое отношение к нам со стороны команд».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 + девятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Заводы Ferrari заработали на полную мощность

Заубер сожалеет, что не может отпраздновать юбилей Sauber

Росс Браун провёл совещание с директорами GPDA

Риккардо по-прежнему верит, что может стать чемпионом

Хэмилтон: Гонки без зрителей – лучше, чем ничего

Закрыть