Хэмилтон: Гонки без зрителей – лучше, чем ничего

Льюис Хэмилтон переживает, что первые гонки сезона, в том числе и Гран При Великобритании, предполагается провести при пустых трибунах, но признаёт, что это всё-таки лучше, чем ничего.

Говоря о британском этапе чемпионата, гонщик Mercedes подчеркнул: «На самом деле, атмосферу там создаёт публика. Во всём мире на всех гонках, где мы бываем, тем более правильная атмосфера сопровождает уик-энд, чем больше болельщиков на трибунах. Именно этим отличаются Сильверстоун и Монца. Поэтому предвижу, что будет как-то пусто.

Но здорово, что от людей со всего мира приходят сообщения, ведь им не хватает гонок – это говорит о том, насколько важное место спорт занимает в их жизни. Он всех объединяет, и это здорово.

Не знаю, насколько интересно будет смотреть гонку по ТВ, но это лучше, чем ничего. А для нас это будет похоже на день тестов, возможно в каком-то смысле даже хуже. Во время тестов в Барселоне на трибунах мало публики, но всё-таки кто-то там есть. А сейчас не будет никого, и нам предстоит проезжать мимо пустых трибун».

Также шестикратный чемпион мира подтвердил, что ему не терпится наконец-то по-настоящему проверить, насколько быстра новая машина Mercedes: «Не думаю, что на тестах у кого-то было достаточно времени, чтобы в полной мере раскрыть потенциал машин, поэтому я предвкушаю возвращение за руль. Мне очень не хватает гонок.

С другой стороны, есть почти позитивный момент в том, что ты начинаешь ещё больше ценить дело, которым занимаешься. Это придаёт дополнительную энергию и решимость, хочется добиться высоких результатов и продолжать работать с нашей замечательной командой, и я с воодушевлением смотрю в будущее».