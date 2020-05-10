Хэмилтон не считает, что виртуальные гонки что-то дают

Льюис Хэмилтон заявил, что не интересуется виртуальными гонками, считая, что они слишком сильно отличаются от реальных и ничего не дают в профессиональном плане.

Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Шарль Леклер и Джордж Расселл активно участвуют в соревнованиях по киберспорту, Себастьян Феттель тоже недавно дебютировал в виртуальной Гонке Легенд, но шестикратный чемпион мира не спешит следовать их примеру.

Не то чтобы он не считает киберспорт серьёзным занятием, но объяснил свою позицию тем, что управление виртуальной машиной требует иного подхода, а ему не хочется к этому адаптироваться.

«Когда ты играешь на симуляторе, сиденье остаётся неподвижным. Поэтому мозг говорит тебе, что машина едет, но ты не ощущаешь при этом никаких движений, – сказал гонщик Mercedes. – Тебе нужно как-то перестроить сознание, а мне этого совершенно не хочется делать. Ведь потом надо будет садиться за руль настоящей машины, а там совершенно иные ощущения.

Лично я не считаю, что виртуальные гонки что-то дают. Хотя играть с друзьями в компьютерные игры онлайн вообще-то весело. Я вырос, часами играя в Gran Turismo, стараясь заработать «деньги», чтобы купить все эти машины. Потом мне представилась отличная возможность сотрудничать с компанией Sony, и уже пару лет мы работаем, я гоняюсь сам с собой, стараясь побить собственный рекорд круга, но при этом сильно расстраиваюсь, потому что мои результаты очень хороши».