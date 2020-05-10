Идут переговоры о третьем сезоне сериала Drive to Survive

Формула 1 обсуждает с создателями сериала Drive to Survive («Гоняться, чтобы выжить») планы съёмок третьего сезона, и переговоры идут весьма успешно.

Первые два сезона документального сериала, показанные Netlix в 2019-2020 гг, были очень тепло встречены публикой, что способствовало повышению популярности Формулы 1 даже в тех странах, где исторически этот чемпионат был в тени своих национальных серий, например, в США.

Никаких официальных заявлений о том, что успешный проект будет продолжен, не было, но высокие рейтинги двух первых сезонов давали основания полагать, что это не более чем формальность, однако начался кризис, связанный с пандемией.

На днях исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри в ходе телеконференции с инвесторами упомянул о позитивной реакции аудитории на второй сезон сериала и подтвердил, что намерения продолжить съёмки остаются в силе, несмотря на все последствия кризиса.

«Мы находимся на продвинутой стадии переговоров о третьем сезоне, и создатели сериала готовы возобновить съёмки в 2020 году», – заявил Кэри.

Каким образом в сериале будут отражены трудности, возникшие у организаторов и участников чемпионата мира из-за разразившейся пандемии, пока не ясно. Также неизвестно, как на работу съёмочной группы могут повлиять ограничения, связанные с многочисленными мерами предосторожности, которые будут введены в Формуле 1, когда сезон всё-таки возобновится.