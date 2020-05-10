Риккардо по-прежнему верит, что может стать чемпионом

Даниэль Риккардо полагает, что первый Гран При после затянувшегося вынужденного перерыва может пройти несколько хаотично, поскольку гонщики будут не в лучшей форме, а это неизбежно приведёт к ошибкам и авариям.

«Предвижу некоторый хаос, надеюсь, ситуация не выйдет из-под контроля, – поделился своими опасениями австралиец в эфире BBC Radio 5 Live. – Не то чтобы машины будут разлетаться в разные стороны, я имею в виду не это. Но все будут явно не в лучшей форме, и добавьте к этому смесь эмоций, восторга и желания отличиться».

Организаторы чемпионата намерены начать сезон в Австрии в первый уик-энд июля, а к этому моменту пройдёт уже четыре месяца, как гонщики не садились за руль своих машин, ведь тесты в Барселоне завершились ещё в начале марта.

«Все готовы гоняться. Но некоторые парни умеют правильно действовать, даже когда адреналин зашкаливает, а некоторые, возможно, нет, – считает гонщик Renault. – Мы увидим дерзкие манёвры, и некоторые из них будут непродуманными. Не сомневаюсь, будет много всего».

Когда Даниэля спросили, могут ли у него возникнуть физические трудности, когда он вернётся за руль, он ответил: «Если бы это был мой первый или второй год в Формуле 1, если бы я ещё не полностью адаптировался, я бы ответил утвердительно.

Но обычно зимние тесты можно считать хорошим ориентиром. Первый день зимних тестов в начале моей карьеры всегда был своего рода шоком, встряской для всего организма. Но чем дольше я выступал в Формуле 1, тем меньше этот шок ощущался. А новички или те, у кого за плечами только один сезон, чувствуют его сильнее».

После отмены Гран При в Мельбурне Риккардо остался на родине, где у него в Западной Австралии недалеко от Перта собственная ферма. Контактирует он только со своим тренером и с одним из ближайших друзей, но, по его словам, у него есть все условия для эффективных тренировок и поддержания необходимой физической формы.

«Во всей этой ситуации мне довольно сильно повезло, – прокомментировал он. – В целом обстановка в Австралии неплохая в течение всего этого периода, и здорово, что я могу находиться дома и на ферме, где много места и есть некоторая свобода, если сравнивать с положением тех, кто оказались запертыми в четырёх стенах маленьких квартир.

Поскольку я очень активный парень, то в каком-то другом месте мне было бы тяжело. Приятно провести какое-то время здесь, ведь такой возможности у меня не было с 2007 года, когда я покинул Австралию, так что это очень редкий случай.

Ферма большая, и мы можем организовать по-настоящему интенсивную программу тренировок, какой у меня никогда раньше не было. Точнее, обычно в начале года удаётся нормально тренироваться, но когда я возвращаюсь в Европу и начинаются постоянные перелёты, крайне сложно придерживаться какого-то стабильного графика.

А тут мы смогли выстроить план, рассчитанный на восемь недель, и уже начинаем видеть весьма позитивные изменения. Кроме того, нет никакой смены часовых поясов, я не провожу по три дня в неделю в салоне самолёта, куда воздух подаётся под давлением, и это тоже преимущество.

Поскольку ситуация сложилась совершенно уникальная, надо было максимально эффективно её использовать. Кто знает, возможно, это поможет мне продлить карьеру».

Контракт Риккардо с Renault истекает в конце года, и австралийцу предстоит принять решение, оставаться ли в этой команде, которая явно уступает лидерам чемпионата, или пытаться перейти в Mercedes или Ferrari, где тоже могут образоваться вакансии.

«Главной целью моей карьеры было не просто попасть в Формулу 1, а стать чемпионом мира, – заявил Даниэль. – И эта цель пока не достигнута. Хотя, конечно, мне по-прежнему нравится выступать в этом чемпионате.

Буду ли я разочарован, если завершу карьеру уже сегодня? В значительной степени, да, поскольку считаю, что я достаточно хороший гонщик, чтобы завоевать титул, и останется ощущение, что дело осталось недоделанным.

Это конечная цель. Как только я перестану верить в то, что я в состоянии её достичь, вероятно, в этот день вы увидите, как я расстанусь в Формулой 1. И всё-таки я по-прежнему верю в себя.

К сожалению, в нашем спорте многое зависит от того, получишь ли ты в своё распоряжение правильную технику, причём это должно произойти в удачный момент. Но я к этому готов. И это тоже делает наш спорт интересным.

Сложность в том, чтобы оказаться в лучшей команде чемпионата, но когда произойдёт изменение правил, останется ли она на этих позициях или начнёт сдавать? Надо ли в этой связи пытаться что-то предпринимать?

Это часто напоминает шахматы. Хотелось бы, чтобы всё было более просто и однозначно, и все были в равных условиях, и тогда было бы понятнее, кто из гонщиков лучший, но в Формуле 1 по-другому. Но мне всё-таки кажется, что лучшие всё равно обязательно смогут пробиться к вершине».