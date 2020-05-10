Воскресенье, 10 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортРосс Браун провёл совещание с директорами GPDA
Автоспорт

Росс Браун провёл совещание с директорами GPDA

AdminНет комментариев
Добавлено

Руководство Формулы 1 всерьёз настроено провести первую гонку сезона 5 июля в Австрии, и в пятницу Росс Браун провёл телефонную конференцию с директорами ассоциации GPDA, которую иногда называют профсоюзом гонщиков, чтобы детально их обо всём проинформировать и заручиться поддержкой.

Теперь председатель GPDA Алекс Вурц, а также Себастьян Феттель и Роман Грожан должны рассказать остальным гонщикам чемпионата о планах по обеспечению их безопасности, если сезон действительно начнётся 5 июля. Перечень мер предосторожности включает тестирование всех, кто будет допущен на автодромы, и проживание персонала команд в разных отелях, чтобы ограничить общение людей друг с другом.

Читайте также:  Брандл: Лучший момент сезона? Первая победа Леклера

Правда, несколько гонщиков, в том числе Льюис Хэмилтон и Кими Райкконен, формально не являются членами GPDA, поскольку это добровольная организация, и в прессе уже высказываются опасения, что потенциально именно они менее всего склонны подчиняться каким-то общим правилам и ограничениям.

Впрочем, сейчас все без исключения участники чемпионата хотели бы поскорее вернуться к любимой работе и, вероятно, готовы мириться с определёнными неудобствами, вызванными необычными обстоятельствами.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 + восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Риккардо по-прежнему верит, что может стать чемпионом

Хэмилтон: Гонки без зрителей – лучше, чем ничего

Идут переговоры о третьем сезоне сериала Drive to Survive

Стюарт: Сейчас гонщики рискуют, потому что это безопаснее

eSports: Гонку Формулы E в Монако выиграл Верляйн

Закрыть