Уэббер: В Мельбурне промоутеры и Ф1 сделали всё, что могли

Марк Уэббер выступил в защиту руководства Формулы 1 и промоутеров Гран При Австралии, оправдывая их действия в первые дни гоночного уик-энда в Мельбурне, которому не суждено было состояться.

С австралийской гонки по традиции начинался сезон, но буквально за несколько часов до старта первой тренировки этап был отменён вследствие череды событий, связанных с пандемией коронавируса.

Организаторов тогда подвергли критике за то, что они так долго тянули с решением, но бывший гонщик полагает, что промоутеры и руководители Формулы 1 сделали всё, что могли.

«Этап вот-вот должен был начаться, но согласитесь, что в тот момент ситуация в глобальном масштабе менялась каждый час, – сказал австралиец, участвуя в программе 9now австралийского онлайн-канала Nine Network. – Я думаю, что если все прибыли в Мельбурн, значит, организаторы пытались сделать всё, что только можно.

К сожалению, результаты нескольких тестов на коронавирус, проведённых в паддоке, оказались положительными. И в итоге пришлось капитулировать в очень неприятный момент, когда болельщики уже добрались до трассы. Но в тот момент промоутеры вместе с Формулой 1 сделали то, что было в их силах».

Сезон после длительной задержки должен начаться только в первый уик-энд июля в Австрии, где на автодроме Red Bull Ring планируется провести две гонки, после чего ещё один сдвоенный этап пройдёт в Великобритании, хотя официально это пока не подтверждено.