Заводы Ferrari заработали на полную мощность

В течение этой недели автомобильные заводы Ferrari в Маранелло и Модене постепенно наращивали темпы работы, и в итоге компании удалось выйти на прежний уровень выпуска продукции.

Временная приостановка производства длилась семь недель, и после его возобновления первой машиной, полностью подготовленной для передачи клиенту, стал эксклюзивный родстер модели Monza SP2, выкрашенный в серо-чёрную гамму. За ним последовали спайдер 812 GTS и классическое купе F8 Tributo.

Первые три машины будут отправлены заказчикам в США, Австралию и Германию, – сообщает пресс-служба Ferrari, сопроводив текст снимком новенькой F8 Tributo, на котором видно, что сотрудник компании носит защитную маску.