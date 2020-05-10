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Заводы Ferrari заработали на полную мощность

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В течение этой недели автомобильные заводы Ferrari в Маранелло и Модене постепенно наращивали темпы работы, и в итоге компании удалось выйти на прежний уровень выпуска продукции.

Временная приостановка производства длилась семь недель, и после его возобновления первой машиной, полностью подготовленной для передачи клиенту, стал эксклюзивный родстер модели Monza SP2, выкрашенный в серо-чёрную гамму. За ним последовали спайдер 812 GTS и классическое купе F8 Tributo.

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Первые три машины будут отправлены заказчикам в США, Австралию и Германию, – сообщает пресс-служба Ferrari, сопроводив текст снимком новенькой F8 Tributo, на котором видно, что сотрудник компании носит защитную маску.

Источник:www.f1news.ru
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