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Автоспорт

Заубер сожалеет, что не может отпраздновать юбилей Sauber

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15 мая исполнится полвека со дня основания компании Sauber Motorsport, и 76-летний Петер Заубер хотел по-своему отпраздновать это событие: он собирался сесть за руль C1, своей самой первой машины, построенной в 1970-м, и вновь вывести её на ту самую трассу скоростного подъёма на холм, на которой состоялся её успешный дебют.

Увы, из-за пандемии от этих планов пришлось отказаться.

«Жаль, что сейчас это невозможно, – сожалеет бывший руководитель команды Sauber, которая продолжает выступать в чемпионате мира как Alfa Romeo Racing. – Хотя эта трасса с тех пор не изменилась!

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На самом деле, когда мы начали строить в Швейцарии гоночные машины и продавать их, это был совершенно невероятный проект. К счастью, здравый смысл не всегда берёт верх!»

Спорткары, разработанные и построенные компанией Петера Заубера в сотрудничестве с Mercedes, в конце 80-х и начале 90-х побеждали в гонках на выносливость, в том числе в Ле-Мане, и одним из гонщиков, выступавших тогда на Sauber-Mercedes С11, был молодой Михаэль Шумахер.

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А в 1993-м команда Sauber дебютировала в Формуле 1, и всё, что было потом, уже история. Но главное, что её база по-прежнему находится в швейцарском Хинвиле, и машины, которые там создают, по старой традиции называются по первой букве имени супруги Петера Заубера. Её зовут Кристиан (Christian), и в этом году на старт сезона, когда бы он ни начался, выйдет C39.

Источник:www.f1news.ru
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