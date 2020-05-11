Андретти: Ferrari нужно заявиться в Indycar

Марио Андретти дважды выигрывал титул в IndyCar, побеждал в Indy 500, стал чемпионом в Формуле 1, а в 1995-м выиграл «24 часа Ле-Мана». В интервью La Gazzetta dello Sport 79-летний американец заявил, что Ferrari стоит опробовать свои силы в Indycar.

Правда, для этого должны быть изменены правила, позволяя Скудерии использовать собственное шасси – не будут же в Ferrari выступать на шасси Dallara…

Марио Андретти: «Ferrari в Indycar – это было бы невероятно. Ясно, что для этого нужно изменить правила, но мне хотелось бы видеть борьбу Ferrari с соперниками, использующими шасси Dallara.

Приход Ferrari может значительно увеличить интерес к чемпионату, но сейчас в правилах есть препятствие. Надеюсь, Маттиа Бинотто приедет к владельцу серии Роджеру Пенске и предложит такую идею».