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Автоспорт

Андретти: Ferrari нужно заявиться в Indycar

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Марио Андретти дважды выигрывал титул в IndyCar, побеждал в Indy 500, стал чемпионом в Формуле 1, а в 1995-м выиграл «24 часа Ле-Мана». В интервью La Gazzetta dello Sport 79-летний американец заявил, что Ferrari стоит опробовать свои силы в Indycar.

Правда, для этого должны быть изменены правила, позволяя Скудерии использовать собственное шасси – не будут же в Ferrari выступать на шасси Dallara…

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Марио Андретти: «Ferrari в Indycar – это было бы невероятно. Ясно, что для этого нужно изменить правила, но мне хотелось бы видеть борьбу Ferrari с соперниками, использующими шасси Dallara.

Приход Ferrari может значительно увеличить интерес к чемпионату, но сейчас в правилах есть препятствие. Надеюсь, Маттиа Бинотто приедет к владельцу серии Роджеру Пенске и предложит такую идею».

Источник:www.f1news.ru
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