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Автоспорт

Боттас с подругой доехали до российской границы

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Валттери Боттас активно тренируется, несмотря на затянувшуюся самоизоляцию, тем более что в том районе Финляндии, где он живёт, не вводились жёсткие ограничения на передвижение, чем гонщик Merсedes воспользовался, совершив целый велопробег в сторону границы с Россией.

На своей странице в Instagram Валттери рассказал, что вместе с подругой, Тиффани Кромвелл, проехал от своего дома до погранперехода в Нуйамаа, преодолев на велосипедах более двухсот километров.

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«Это была прекрасная велопрогулка от Настола до российской границы – почему бы и нет?» – таким комментарием Боттас сопроводил фотографию, на которой он запечатлён на фоне соответствующего дорожного указателя.

Боттас с подругой доехали до российской границы

«Прекрасный способ провести пятницу, исследуя финскую сельскую глубинку, – добавила Тиффани. – Солнце, улыбки, кофе, еда – что может быть лучше?»

Домой Боттас и Кромвелл вернулись уже на автомобиле.

Источник:www.f1news.ru
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