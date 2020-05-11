Боттас с подругой доехали до российской границы

Валттери Боттас активно тренируется, несмотря на затянувшуюся самоизоляцию, тем более что в том районе Финляндии, где он живёт, не вводились жёсткие ограничения на передвижение, чем гонщик Merсedes воспользовался, совершив целый велопробег в сторону границы с Россией.

На своей странице в Instagram Валттери рассказал, что вместе с подругой, Тиффани Кромвелл, проехал от своего дома до погранперехода в Нуйамаа, преодолев на велосипедах более двухсот километров.

«Это была прекрасная велопрогулка от Настола до российской границы – почему бы и нет?» – таким комментарием Боттас сопроводил фотографию, на которой он запечатлён на фоне соответствующего дорожного указателя.

«Прекрасный способ провести пятницу, исследуя финскую сельскую глубинку, – добавила Тиффани. – Солнце, улыбки, кофе, еда – что может быть лучше?»

Домой Боттас и Кромвелл вернулись уже на автомобиле.