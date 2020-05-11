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Дебютировала виртуальная серия СМП eРСКГ

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10 мая состоялся дебютный этап виртуального чемпионата СМП еРСКГ, проходивший на Сочи Автодроме.

Гонщики программы SMP Racing Денис Булатов, Кирилл Ладыгин и Ирина Сидоркова выступали в классе еТуринг. Их соперниками стали именитые гонщики российского кольца – Дмитрий Брагин, Владимир Шешенин, Егор Санин, Андрей Масленников, Павел Кальманович и другие. Соревнования в этом зачете проводились на базе симулятора Assetto Corsa на платформе PC.

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В первой гонке Булатов стартовал четвёртым, сразу прорвался в первую тройку и сумел удержать свою позицию до финиша. Ирина Сидоркова финишировала девятой, Кирилл Ладыгин – десятым. Победу в заезде одержал Егор Санин, второе место досталось Владимиру Шешенину.

На старте второй гонки в середине пелотона произошел серьезный завал, но поскольку заезд виртуальный, все его участники сразу же продолжили соревнование. Борьба за позиции развернулась серьёзная, с большим количеством обгонов и столкновений.

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Денис Булатов финишировал в шаге от подиума – на четвертой позиции. Сразу за ним расположился Кирилл Ладыгин. Ирина Сидоркова стала 24-й. Победа вновь досталась Егору Санину. На втором месте оказался Егор Ганин, на третьем – Михаил Лобода.

Класс еТуринг_Лайт соревновался на базе игры Gran Turismo Sport на платформе PS4. В качестве трассы был выбран японский автодром Autopolis. В гонках приняли участие мастера киберспорта и пилоты кольцевых гонок – Борис Шульмейстер, Дмитрий Лебедев и Дмитрий Воронов. Победу в финальном заезде одержал Степан Емелин, вторым стал Дмитрий Лебедев, третьим – Антон Токбулатов.

Источник:www.f1news.ru
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