Джордж Расселл выиграл виртуальный Гран При Испании

Джордж Расселл с самого начала сделал серьёзную заявку на успех, выиграв квалификацию, что на каталонском кольце очень важно, поскольку обгонять там непросто. Но это в реальной жизни, а это был виртуальный Гран При, где всё несколько иначе.

Итак, Расселл стартовал с поула, но его сразу опередили Эстебан Гутьеррес, Шарль Леклер, Александер Элбон, а затем и напарник, Николас Латифи.

На втором круге Леклер вышел в лидеры, обогнав гонщика Mercedes, и начал отрываться от преследователей. Похоже, что Гутьерресу несколько не хватало скорости, поскольку Элбон без труда опередил его на 4-м круге. Тем временем Расселу удалось отыграть одну позицию – он обошёл Латифи.

Уже под конец четвёртого круга Элбон отправился на пит-стоп и вернулся на трассу на 13-й позиции.

Чувствовалось, что Расселл, хоть и провалил старт, был полон решимости отыграться: он опередил Гутьерреса и вышел на 2-ю позицию.

Леклер поехал в боксы на 8-м круге, после чего оказался 9-м, но Элбон к тому моменту ехал уже 7-м – было похоже, что тактика более раннего пит-стопа сработала!

Гонку на этой стадии сначала возглавил Латифи, но затем свернул на пит-лейн, и в лидеры вышел Антонио Джовинацци.

К 10-му кругу Элбон переместился на 3-ю позицию, однако гонщику Alfa Romeo и Максу Фьютреллу, представлявшему Renault, ещё предстояли пит-стопы.

Интересная борьба за 7-е место развернулась между Латифи и Пьетро Фиттипальди. Казалось, что бразилец уже опередил гонщика Williams, но тот очень умело оборонялся и не пропустил соперника вперёд.

Вскоре Элбон опередил Фьютрелла, но почти сразу на пит-лейн свернул лидировавший Джовинацци, так что Александер возглавил гонку.

Леклер уже ехал вторым, проигрывая ему больше пяти секунд, но можно было предположить, что пилот Ferrari выбрал тактику одного пит-стопа, тогда как его сопернику из Red Bull Racing предстоял ещё один визит в боксы.

На 19-м круге это подтвердилось: Алекс отправился менять резину и вернулся на трассу 7-м, а Леклер вышел в лидеры. Позади него ехал Расселл, машины разделяло около полутора секунд но вскоре британец прибавил и начал прессинговать Шарля.

Было видно, что оба едут на пределе возможного, в некоторых поворотах с трудом удерживая машины на траектории. Но на 23-м круге Расселл получил 3-секундный штраф – как раз за то, что не соблюдал пределы трассы, и по сути лишало его шансов на победу.

Однако Джордж не сдавался и в начале 25-го круга опередил Леклера в первом повороте за счёт DRS. Но через пару кругов Шарль отыгрался в том же повороте, дерзким образом обогнав Джорджа по внешнему радиусу. Вскоре Расселл нанёс ответный удар, и хотя при этом рискованно срезал шикану, но всё-таки вернул себе лидерство.

Элбон в это время ехал на 4-й позиции и преследовал Гутьерреса, от борьбы за победу его отделили порядка семи секунд, отыграть которые было проблематично.

Незадолго до финиша Расселл начал отрываться от Леклера, но на предпоследнем круге гонщик Ferrari неожиданно получил 3-секундный штраф за несоблюдение пределов трассы, что означало первую победу Williams в виртуальной Формуле 1. Рассел первым увидел клетчатый флаг, и его штраф, полученный ранее, уже не повлиял на результат. При этом его канадский напарник замкнул первую пятёрку.

Леклеру досталось 2-е место, Гутьеррес финишировал 3-м, а Элбон вынужден был довольствоваться лишь четвёртым местом. Возможно, некоторым утешением для него стал виртуальный приз Pirelli за лучший круг гонки.

«После финиша я был в экстазе от радости! – прокомментировал победитель гонки. – Хотя когда узнал о штрафе, здорово разозлился, у меня просто не было слов, ведь я знал, что на этой трассе у меня очень хороший темп.

Стартовал я не лучшим образом, но на этих машинах легко допустить пробуксовку ведущих колёс, и я хотел избежать её в 1-м повороте, но Шарль провёл хороший манёвр и обошёл меня по внешнему радиусу. Я мог действовать намного более агрессивно, но решил отыграться на более поздней стадии гонки.

Я тогда подумал: “Опять вся слава достанется этому Шарлю! Нет, этого нельзя допустить!” Но похоже, что на средней стадии гонки у него были какие-то проблемы, и мне это помогло. Впрочем, в какие-то моменты у нас были интересные дуэли!»

«Когда я узнал, что оштрафован, то очень расстроился. Но на каждом круге я действительно всё больше срезал последний поворот, хотя, по-моему, все это делали, – продолжил Леклер. – Возможно, Джордж был оштрафован за такое же нарушение. В общем, на каждом круге мы старались всё больше прижиматься к внутренней обочине, и у меня уже было несколько предупреждений – в итоге на предпоследнем круге я получил трёхсекундный штраф.

В любом случае Джордж был очень быстрым, и когда под конец гонки он показал свою истинную скорость, я уже не мог за ним угнаться!»