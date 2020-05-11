Формула 1 ведёт переговоры с британским правительством

В воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в скором времени всех прибывающих в Соединённое Королевство воздушным транспортом обяжут пройти 14-дневный карантин. В теории это ставит под угрозу планы Формулы 1 провести в Сильверстоуне сдвоенный этап после двух гонок в Австрии, разделённых недельным интервалом.

Но руководством чемпионата уже разработаны детальные планы по обеспечению строгих мер безопасности, среди которых обязательное тестирование всех, кто допущен на автодромы, в том числе людей будут проверять ещё до того, как они отправятся на гонку, а затем каждые два дня. Кроме того, предполагается, что команды будут размещены в разных отелях, и контакты между сотрудниками разных команд на автодроме тоже будут минимизированы.

Хотя в выступлении Бориса Джонсона не содержалась детальная информация о том, какие меры будут применяться к прибывающим из других стран, по информации BBC Sport, Формула 1 уже ведёт детальное обсуждение ситуации с правительством Великобритании, и в ближайшие дни переговоры на всех уровнях продолжатся.

Гонки в Сильверстоуне предполагается провести 19-го и 26 июля, после чего планируется организовать ещё четыре этапа на европейских трассах, хотя на каких именно, пока не объявлено. Все эти гонки пройдут при пустых трибунах, пресса на автодромы скорее всего тоже не будет допущена. Европейскую часть календаря Формула 1 надеется подтвердить в течение двух-трёх недель.