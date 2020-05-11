Хэмилтон: Я и сам уже думал о перерыве

В видеоролике Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что в последние годы задумывался о том, чтобы взять перерыв, так что вынужденная пауза оказалась весьма кстати…

Льюис Хэмилтон: «На самом деле, я не очень публичный человек. Мне нравится проводить время в одиночестве. Каждому из нас важно находить какое-то время для себя. Я очень много работал, всё время находился в сумасшедшем ритме, когда нелегко найти оптимальный баланс между работой, тренировками и отдыхом.

В последние пять лет я несколько раз думал о том, что для психологического и физического здоровья стоило бы взять перерыв. Но я не решался этого сделать. Согласитесь, было бы странно, что спортсмен в своей лучшей форме вдруг решает пропустить сезон, а потом вернуться. Из-за коронавируса все мы оказались в вынужденном перерыве – и я пытаюсь максимально его использовать. Я чувствую себя ещё более здоровым и посвежевшим, чем когда-либо.

Это отличная возможность поработать над устранением недостатков. На тренировках вы всегда уделяете больше внимания крупным мышцам, забывая о мелких. Сейчас я делаю упражнения для икроножных мышц, для ягодичных, работаю над тем, чтобы придать форму своему телу. Чтобы выйти на новый уровень физической подготовки, нужно постоянно спрашивать себя: в каких областях ещё можно прибавить?

Пришлось привыкнуть к тому, что теперь я всё время нахожусь в одном месте. Но я почувствовал себя невероятно сконцентрированным, твёрдо стоящим на земле двумя ногами. Я счастлив от рассвета и до захода солнца. Мне нравится самому формировать свой день, сохраняя свежесть и концентрацию».