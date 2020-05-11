Росберг: Когда ставки высоки, приходится чем-то жертвовать

В диалоге с Дэвидом Култхардом в рамках программы F1 Unscripted (что можно перевести как «разговор без подготовки») на официальном сайте чемпионата Нико Росберг признал, что неоднозначно воспринял новость о том, что его напарником в команде Mercedes в 2010 году станет Михаэль Шумахер.

«Это был не лучший момент, – сказал Нико. – Я мог стать лидером заводской команды Mercedes, это меня вдохновляло, а кандидатуры Шумахера не было даже на горизонте. О нём вообще никто не говорил, и вдруг мне позвонил Росс Браун (в то время руководитель команды) и сказал: «Кстати, твоим напарником будет не Дженсон Баттон и не Ник Хайдфельд – это будет Михаэль Шумахер».

«Боже мой!» – подумал я. В голову лезли всякие безумные мысли о том, что с таким напарником у меня не будет ни единого шанса, что вся команда будет настроена против меня, что Михаэль будет действовать только в своих интересах.

Кроме того, я даже не знал, смогу ли я выступать на его уровне, ведь он – лучший гонщик всех времён, понимаете? Будет ли у меня хотя бы один шанс? Так что это был весьма непростой момент.

Михаэль – настоящей мастер психологической борьбы. За три года, что мы были напарниками, я очень многому научился. Причём для него это было естественное поведение, он не прикладывал для этого каких-то особенных усилий. Он пытался воздействовать на психику соперников, а я выступал с ним в одной команде, следовательно был его главным конкурентом. И всё это продолжалось с утра до вечера.

А когда Михаэль принял решение завершить карьеру, и я собирался с облегчением вздохнуть, ведь я выдержал это испытание, справившись с самым сильным соперником (по итогам всех трёх сезонов в Mercedes Росберг по очкам опережал Шумахера), я узнаю, что моим новым напарником станет Льюис Хэмилтон!

Я понимал, насколько он хорош, поскольку мы долго гонялись в картинге. Но в случае с ним у меня не было никакого негативного отношения, я был готов принять этот вызов, ведь он уже стал чемпионом мира, а у меня на счету была единственная победа.

Т.е. в плане статистики мы опять были в неравном положении, но мне это даже нравилось, ведь я уже многому научился и был готов к соперничеству с Льюисом, поэтому мы с самого начала выступали примерно на одинаковом уровне.

В 2013 году, когда мы вели борьбу только за победы в гонках, всё проходило без осложнений. Кроме того, в прошлом мы были лучшими друзьями, так что начало было нормальным, но в 2014-м ставки повысились. Когда речь идёт о соперничестве за титул, всё поставлено на карту, и каждый из нас мечтал стать чемпионом вместе с Mercedes. Надо было чем-то жертвовать, и дружба была принесена в жертву ради побед в гонках.

Все начиналось с малого, а первый по-настоящему яркий эпизод произошёл в том сезоне в Бахрейне. Но уже тогда за кулисами столько всего происходило, что и не расскажешь. Возможно, время для этих историй настанет лет через десять-двадцать, но в них очень много политики и всевозможных разговоров. Сказать могу одно: в психологическом плане это было очень тяжело.

Но Льюис – феноменальный гонщик. Он невероятно здорово действует, когда борьба идёт колесо в колесо. Он прекрасно умеет располагать машину на трассе, и даже в самых острых ситуациях выходило, что он не был на 100% виноват. У него много достоинств, но умение так вести борьбу – одно из главных».